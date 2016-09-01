ŞEMDİNLİ'DE PKK KAÇIRDIĞI MENDERES ÖZER'İ ÖLDÜRDÜ
Şemdinli'de PKK kaçırdığı Menderes Özer'i öldürdü
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristler yol kesip kaçırdıkları Menderes Özer'i öldürdü.
Şemdinli- Yüksekova karayolunu geçen salı günü kesen bir grup PKK'lı, silah zoruyla etkisiz hale getirdikleri evli ve 1 çocuk babası Menderes Özer'i kaçırdı. Güvenlik güçleri eski Köy Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Emin Özer'in oğlu olan Menderes Özer'in kurtarılması için çalışma başlattı.
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