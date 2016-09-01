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şemdinli'de pkk kaçırdığı menderes özer'i öldürdü

ŞEMDİNLİ'DE PKK KAÇIRDIĞI MENDERES ÖZER'İ ÖLDÜRDÜ

Şemdinli'de PKK kaçırdığı Menderes Özer'i öldürdü

Tarih : 01 Eylül 2016, 12:15
Puan Ver : Şemdinli'de Pkk Kaçırdığı Menderes Özer'i Öldürdü(10/10)11


HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristler yol kesip kaçırdıkları Menderes Özer'i öldürdü.

Şemdinli- Yüksekova karayolunu geçen salı günü kesen bir grup PKK'lı, silah zoruyla etkisiz hale getirdikleri evli ve 1 çocuk babası Menderes Özer'i kaçırdı.  Güvenlik güçleri eski Köy Korucuları Derneği Başkanı  Mehmet Emin Özer'in oğlu olan Menderes Özer'in kurtarılması için çalışma başlattı.








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