

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristler yol kesip kaçırdıkları Menderes Özer'i öldürdü.



Şemdinli- Yüksekova karayolunu geçen salı günü kesen bir grup PKK'lı, silah zoruyla etkisiz hale getirdikleri evli ve 1 çocuk babası Menderes Özer'i kaçırdı. Güvenlik güçleri eski Köy Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Emin Özer'in oğlu olan Menderes Özer'in kurtarılması için çalışma başlattı.