ŞEMDİNLİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN 4 VATANDAŞ MAYINA BASARAK YARALANDI!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kırsal alanda pancar toplamaya giden 4 kişi, PKK'lı teröristlerin bölgeye döşediği mayına basarak yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayınlara basarak yaralanan 4 kişi, askeri helikopterle Yüksekova'ya getirilerek tedavi altına alındı.
PANCAR TOPLAMAYA GİTMİŞLERDİ
Olay, öğlen saatlerinde Şemdinli İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi Ortaklar Köyü'ne bağlı Silo Yaylası'nda meydana geldi. Ortaklar Köyü'nden pancar toplamaya çıkan Selman Kılıç, Hadi kılıç, Remzi Ulukan ve Reşit Erdeniz, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği bayına bastı.
HELİKOPTERLE ALINAN YARALILADAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Mayının inflak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın haber alınması üzerine askeri helikoptere alınan yaralı vatandaşlar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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