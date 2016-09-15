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ŞEMDİNLİ'DE ÖLDÜRÜLEN AK PARTİLİ AHMET BUDAK TOPRAĞA VERİLDİ


ŞEMDİNLİ'DE ÖLDÜRÜLEN AK PARTİLİ AHMET BUDAK TOPRAĞA VERİLDİ
Tarih : 15 Eylül 2016, 14:18
Puan Ver : Şemdinli'de Öldürülen Ak Partili Ahmet Budak Toprağa Verildi(9/10)7


Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde dün bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak, bugün ilçe merkezinde toprağa verildi. Babasının öldürülmesine tanık olan 12 yaşındaki Samet Budak, 'Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz' yazılı dövizi taşıdı.








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