ŞEMDİNLİ'DE ÖLDÜRÜLEN AK PARTİLİ AHMET BUDAK TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde dün bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak, bugün ilçe merkezinde toprağa verildi. Babasının öldürülmesine tanık olan 12 yaşındaki Samet Budak, 'Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz' yazılı dövizi taşıdı.
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