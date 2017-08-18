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ŞEMDİNLİ'DE KORUCULARIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI


Şemdinli'de Korucuların Geçişi Sırasında Patlama: 1 Şehit, 1 Yaralı
Tarih : 18 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Şemdinli'de Korucuların Geçişi Sırasında Patlama: 1 Şehit, 1 Yaralı(6/10)2

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi'nde göreve giden korucuların yolu üzerine PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu, 1 korucu şehit 1 korucu yaralı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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