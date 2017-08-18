ŞEMDİNLİ'DE KORUCULARIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi'nde göreve giden korucuların yolu üzerine PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu, 1 korucu şehit 1 korucu yaralı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar