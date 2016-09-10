ŞEMDİNLİ'DE HAVA HAREKATI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 9 hedefin imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından, dün anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 20.04-20.21 saatlerinde tespit edilen hedeflere hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait 9 hedefin imha edildiği kaydedildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar