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ŞEMDİNLİ'DE HALK, PKK'LILARI KOVDU


ŞEMDİNLİ'DE HALK, PKK'LILARI KOVDU
Tarih : 05 Kasım 2015, 16:52
Puan Ver : Şemdinli'de Halk, Pkk'lıları Kovdu(6/10)8


Hakkari Şemdinli'de PKK yandaşları eylem yaptı, vatandaş grubu taş ve soplarla kovaladı.



Yüksekova ilçesinde dünkü terör operasyonunda iki PKK'lı öldürüldü. Bunu bahane eden yüzü maskeliler,  Şemdinli girişinde yola barikat kurarak, trafiği kapatmak istedi.



Bir süre sonra ellerinde havai fişek ve molotoflarla eylem yapan göstericilere, vatandaş tepki gösterdi.



Ortalığı savaş alanına çeviren eylemcileri, Şemdinli halkı taş ve sopalarla kovaladı.



Vatandaşın tepkisi üzerine göstericiler, ara sokaklara kaçarak dağıldı.



Daha sonra olay yerine giden polisler, bir süre bekledikten sonra geri döndü.








Etiketler: Şemdinli  De  Halk  Pkk  Lıları  Kovdu    haber

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