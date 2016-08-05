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Şemdinli'de hain saldırı: 2 şehit, 6 yaralı

ŞEMDİNLİ'DE HAİN SALDIRI: 2 ŞEHİT, 6 YARALI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 15:58
Puan Ver : Şemdinli'de Hain Saldırı: 2 Şehit, 6 Yaralı(0/10)


Saldırıda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.Şemdinli'nin Tekeli Köyü'nün Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Mergesav bölgesindeki askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saat 12.00 sıralarında havan ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.








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