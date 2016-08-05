

Saldırıda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.Şemdinli'nin Tekeli Köyü'nün Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Mergesav bölgesindeki askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saat 12.00 sıralarında havan ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.







Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.