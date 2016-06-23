

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle Şemdinli-Yüksekova karayolu güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.







Alınan bilgilere göre Şemdinli ilçesinin kırsalında yürütülmekte olan operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çatışma çıktığı belirtildi. 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymakamlık Çeşmesi (Bermeş) yakınlarında bugün saat 11.30 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından bölgede yangın başladı. Operasyonlaron sürdüğü bölgede, Şemdinli - Yüksekova karayolu da güvenlik amaçlı ulaşıma kapatıldı. Bölgeye takviye güçler sevk edilirken, kırsal kesimlere de Şemdinli'de konuşlu askeri birlikler tarafından obüs ve top atışları yapıldı.