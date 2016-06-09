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ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI! 2 KORUCU ŞEHİT OLDU


ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI! 2 KORUCU ŞEHİT OLDU
Tarih : 09 Haziran 2016, 16:43
Puan Ver : Şemdinli'de Çatışma Çıktı! 2 Korucu Şehit Oldu(9/10)11


 Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevden dönen geçici köy korucularının aracına PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 korucu şehit olurken 1 korucu da yaralandı.



KÖY KORUCULARI SALDIRIYA UĞRADI



Olay bugün saat 15.00 sıralarında Şemdinli İlçesi'ne 13 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümkıran Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Nöbet bitiminde araçla köylerine dönen geçici köy korucuları Esat Yeşil, Ahmet Demircan ve Tevfik Fırat, PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Üzümkıran Köyü kadrosuna kayıtlı geçici köy korucuları Esat Yeşil ve Ahmet Demircan olay yerinde şehit olurken, Tevfik Fırat'ta yaralandı. Yaralı korucu Fırat, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.








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