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ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT!


ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT!
Tarih : 29 Ağustos 2016, 15:26
Puan Ver : Şemdinli'de Çatışma: 2 Uzman Çavuş Şehit!(0/10)


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Şemdinli Gerdantepe bölgesinde devam eden operasyonlarda gece saatlerinde sıcak temas yaşandı. Açılan ateş sonucu dün gece saat 24.00 sıralarında 2 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.








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