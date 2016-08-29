ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Şemdinli Gerdantepe bölgesinde devam eden operasyonlarda gece saatlerinde sıcak temas yaşandı. Açılan ateş sonucu dün gece saat 24.00 sıralarında 2 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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