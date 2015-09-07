

Şemdinli'ye bağlı Altınsu Köyü'ne bağlı İncesu Mezrası kırsal kesiminde bu sabah sabah saatlerinde operasyona çıkan güvenlik güçleri bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı 2 asker güvenlik önlemleri altında Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 asker daha sonra helikopterle Hakkari Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.