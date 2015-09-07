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ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI


ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Tarih : 07 Eylül 2015, 15:48
Puan Ver : Şemdinli'de Çatışma: 2 Asker Yaralı(9/10)10


Şemdinli'ye bağlı Altınsu Köyü'ne bağlı İncesu Mezrası kırsal kesiminde bu sabah sabah saatlerinde operasyona çıkan güvenlik güçleri bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı 2 asker güvenlik önlemleri altında Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 asker daha sonra helikopterle Hakkari Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.








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