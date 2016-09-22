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şemdinli'de çalılar arasına gizlenmiş halde bulundu!

ŞEMDİNLİ'DE ÇALILAR ARASINA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU!

Hakkari'de tüm güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen terörle mücadele harekatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şemdinli'de bölücü terör örgütüne ait 41 antipersonel mayını ele geçirildi.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:08
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli Jandarma Karakol Komutanlığı'na vatandaşlardan gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.  Ortaklar bölgesinin batısında arazide çalılar arasına gizlenmiş halde PKK'ya ait 41 adet 'Valmara 69' anti-personel mayını bulundu. Mayınların İtalyan yapımı olduğu bildirildi.








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