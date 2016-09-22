ŞEMDİNLİ'DE ÇALILAR ARASINA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU!
Hakkari'de tüm güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen terörle mücadele harekatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şemdinli'de bölücü terör örgütüne ait 41 antipersonel mayını ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli Jandarma Karakol Komutanlığı'na vatandaşlardan gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Ortaklar bölgesinin batısında arazide çalılar arasına gizlenmiş halde PKK'ya ait 41 adet 'Valmara 69' anti-personel mayını bulundu. Mayınların İtalyan yapımı olduğu bildirildi.
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