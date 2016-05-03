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ŞEMDİNLİ'DE BÜYÜK OPERASYON


ŞEMDİNLİ'DE BÜYÜK OPERASYON
Tarih : 03 Mayıs 2016, 16:08
Puan Ver : Şemdinli'de Büyük Operasyon(7/10)8


Bir grup PKK'lı teröristin dün akşam saatlerinde Şemdinli İlçesi Ortaklar Karakolu Hapuşt Tepe üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırmasından sonra çıkan çatışmada Piyade Onbaşı Muttalip Soylu ve Piyade Er Ayhan Erdoğan şehit oldu. Teröristlerin dağlık alana kaçması üzerine de bölgeye hava destekli operasyon yapıldı.



Dün akşam saatlerinde başlayan operasyon bugün de sürdü. Dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi üzerinden geçen savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta PKK kamplarını bulunduğu Basyan, Hakurk, Kanireş ve Gare bölgelerine doğru yöneldiği görülürken, Şemdinli'nin Derecik, Umurlu, Aktütün, Yeşilova, Alan ve Tekeli Karakolları ve üs bölgelerinde ise Sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı. Belirlenen PKK hedefleri top atışları ve kobra hekipterlerle vurulurken, sikorsky helikopterler ise Şemdinli çevresindeki bazı tepelere özel birlikler indirdi.








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