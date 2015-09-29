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ŞEMDİNLİ'DE ASKERİ ARACA BOMBALI SALDIRI! YARALILAR VAR


ŞEMDİNLİ'DE ASKERİ ARACA BOMBALI SALDIRI! YARALILAR VAR
Tarih : 29 Eylül 2015, 20:12
Puan Ver : Şemdinli'de Askeri Araca Bombalı Saldırı! Yaralılar Var(7/10)6


Şemdinli- Yüksekova karayolunu 20'nci kilometrede bugün saat 17.00 sıralarında kesen kalabalık PKK'lı grubu, araçları durdurup yol kontrolü yapmaya başladı.



Olay üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, teröristler önceden karayoluna döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamayla birlikte zırhlı araç hasar görürken, güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtildi.



Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılar tedaviye alınırken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.








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