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ŞEMDİNLİ'DE ARAZİDE 2 PKK'LI TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU


ŞEMDİNLİ'DE ARAZİDE 2 PKK'LI TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU
Tarih : 13 Haziran 2017, 11:51
Puan Ver : Şemdinli'de Arazide 2 Pkk'lı Teröristin Cesedi Bulundu(8/10)10


Hakkari Valiliği ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şemdinli'ye bağlı Tekeli Köyü kırsalı hudut hattına yakın bölgede sızma girişiminde bulunan teröristler önceden farkedilerek 2867 RT üs bölgesinde bulunan 34.Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği tarafından ateş altına alınmıştır. Bu sabah yapılan arazi aramasında 2 terörist cesedi, 3 kalaşnikof piyade tüfeğ,i 15 şarjör, 13 el bombası, 3 kod tablosu, 4 şemsiye, 2 hücum yeleği, 2 bomba taşıma kılıfı ve yaşam malzemesi bulunmuştur" denildi.



 



kaynak:milliyet








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