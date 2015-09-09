ŞEMDİNLİ'DE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Edinilen bilgiye göre, Tekeli köyü Çalışkanlar mezrasındaki ormanlık alanda vatandaşlarca 3'ü kadın 7 teröriste ait ceset bulundu. Örgüt mensuplarına ait cesetler, Şemdinli Devlet Hastanesine getirildi.Teröristlerin bölgede yürütülen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
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