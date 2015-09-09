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şemdinli'de 7 pkk'lı öldürüldü

ŞEMDİNLİ'DE 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Şemdinli'nin Gare köyüne bağlı Çalışkanlar mezrası ormanlık alanda 7 PKK'lının cenazesi bulundu.

Tarih : 09 Eylül 2015, 15:47
Puan Ver : Şemdinli'de 7 Pkk'lı Öldürüldü(6/10)7




Şemdinli'nin Gare köyüne bağlı Çalışkanlar mezrası ormanlık alanda 7 PKK'lının cenazesi bulundu.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Tekeli (Gare) köyüne bağlı Çalışkanlar (Qadana) mezrasında 7 PKK'lı teröristin cenazesinin, ormanlık alanda köylüler tarafından fark edildiği öğrenildi. Vatandaşların verdiği bilgilere göre, PKK'lıların önceki günlerde yapılan hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.       



HDP ve DBP ilçe yöneticileri bugün Tekeli Köyü kırsalına giderek getirdikleri PKK'lıların savaş uçaklarının bombardımanında öldüğünü söyledi. Kimlikleri açıklanmayan 3'ü kadın 7 PKK'lının cenazelerinin Adli Tıp'a gönderileceği belirtildi.



Bu arada HDP ve DBP'lilerden oluşan 200 kişilik grup, ölen PKK'lılar için yürüyüş yaparken, ilçede işyerleri açılmadı.   








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