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ŞEMDİNLİ'DE 5 ASKER ŞEHİT OLDU!


ŞEMDİNLİ'DE 5 ASKER ŞEHİT OLDU!
Tarih : 10 Temmuz 2016, 17:20
Puan Ver : Şemdinli'de 5 Asker Şehit Oldu!(7/10)6


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör  saldırısında 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları,  önceden yola döşedikleri patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak  ettirdi.



Patlamada, araçta bulunan 4 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

 



TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'nın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker şehit olduğu saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10 Temmuz 2016 Pazar günü saat 12.05'de, Hakkâri/Şemdinli Beyyurdu-Aktütün karayolunda yol kontrolü yapan unsurlarımızın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.





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