O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şemdinli'de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

ŞEMDİNLİ'DE 150 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş 150 kilo patlayıcı güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Tarih : 14 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Şemdinli'de 150 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi(7/10)9


 Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 13 Ocak 2016 günü Şemdinli ilçesi Günyazı Köyü-Kepenek Mezrası yolu üzerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış ve yola döşenmiş 3 bidon içerisinde toplamda 150 kilo El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.



PKK'YA KATILMAK İSTEYEN İKİ KIZ ÇOCUĞU YAKALANDI



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “12 Ocak 2016 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Şemdinli ilçesinden Derecik beldesi istikametine seyir halinde olan bir araç durumundan şüphelenilerek durdurulmuş, araç içerisinde terör örgütüne katılmak isteyen 2 kız çocuğu gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.








Etiketler: Şemdinli  De  150  Kilo  Patlayıcı  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER