

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 13 Ocak 2016 günü Şemdinli ilçesi Günyazı Köyü-Kepenek Mezrası yolu üzerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış ve yola döşenmiş 3 bidon içerisinde toplamda 150 kilo El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.







PKK'YA KATILMAK İSTEYEN İKİ KIZ ÇOCUĞU YAKALANDI







Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “12 Ocak 2016 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Şemdinli ilçesinden Derecik beldesi istikametine seyir halinde olan bir araç durumundan şüphelenilerek durdurulmuş, araç içerisinde terör örgütüne katılmak isteyen 2 kız çocuğu gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.