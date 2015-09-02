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ŞEMDİNLİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU !


ŞEMDİNLİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU !
Tarih : 02 Eylül 2015, 11:20
Puan Ver : Şemdinli'de 1 Asker Şehit Oldu !(9/10)11


İşte Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklama:



02 Eylül 2015 tarihinde saat 07.05'de Hakkâri / Şemdinli–Tekeli yolunda yol araması yapan unsurlarımızı himaye etmek maksadıyla operasyon icra eden birliklerimize, Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuştur.



Birliklerimiz derhal saldırıya karşılık vermiş, ancak çıkan çatışmada Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, Kahraman iki silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, derhal helikopter ile hastaneye tahliye edilmişlerdir.



Bölgeye iki adet F-16 uçağı sevk edilmiş olup, Bölücü Terör Örgütüne ait Doçka mevziileri imha edilmiştir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler ile operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.








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