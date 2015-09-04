

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca üç ayrı noktadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi.







Saat 18.00 sıralarında 3 ayrı noktadan Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne terör örgütü mensuplarınca, üç ayrı noktadan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.







Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı çatışmada, çevrede bulunan bir eve mermi isabet etti, esnaf ise kepenk kapattı.