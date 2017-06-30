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sembolik cami alındı, 600 terörist öldürüldü!

SEMBOLİK CAMİ ALINDI, 600 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Musul'da halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'nden temizlenen terör örgütü IŞİD, yüzlerce militanını da kaybetti.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Sembolik Cami Alındı, 600 Terörist Öldürüldü!(8/10)5


Musul'da halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'nden temizlenen terör örgütü IŞİD, yüzlerce militanını da kaybetti. Irak ordu birlikleri, artık yalnızca bir mahalleye sıkışan diğer teröristlerin kaçmasına izin verilmeyeceğini bildiriyor. Kanlı işgalin sona ermesine artık saatler kaldı, Irak Başbakanı İbadi Musul'da zafer konuşması yapacak.



Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da terör örgütü IŞİD'in kökünün kazınmasına artık saatler kaldı. Terör elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği ve geçen hafta teröristler tarafından havaya uçurulan El Nuri Camii'nin dün temizlenen örgüt, 600 militanını kaybetti.



Terörle mücadele birliklerini yöneten ABDulgani El Esadi, günlerdir süren operasyonda 600 teröristin öldürüldüğünü resmen açıkladı. Esadi'nin verdiği bilgiye göre, aynı dönemde 900 aile IŞİD'den kurtarıldı.



El Nuri Camii'nin kurtarılması dünyada büyük yankı buldu, tüm uluslararası haber organları gelişmeyi manşetten verdi.



Terör örgütü halihazırda Eski Şehir bölgesinde Dicle Nehri'nin kenarındaki küçük bir bölgeyi elinde tutuyor. Saldırılarını sürdüren Irak Ordu birliklerinin kısa sürede Musul'daki kanlı işgali sona erdirmesi bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sembolik  Cami  Alındı  600  Terörist  Öldürüldü    haber

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