

Programımdaki diyet, kilo vermek ya da kendinizi sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum bırakmakla ilgili değildir.



Benim amacım; besin bakımından zengin, selülitle savaşan yiyecekleri beslenmenize eklemek. Burada yapmanızı istediğim şey, günlük rutininize sağlıklı ve lezzetli çeşitli yiyecekler eklemeniz ve mümkün olduğu kadar her seferde sağlıksız yiyecekler yerine bunları tercih etmenizdir.



Sağlık, sağlığı doğurur. Her türlü program şekilsiz ve fazla kilolu bir vücutta normalde çalışması gerektiğinden daha fazla çalışmak zorunda kalacak ve daha az başarılı olacaktır. Ölçülü tüketildiği takdirde bahsi geçecek olan yiyecekler, vücudunuza kendisini kilo almadan onarmak ve sağlığını korumak için gerekli imkanları verecektir.



Bu diyeti uygulayan kişiler daha fazla enerjiye kavuştuklarını, daha seyrek hastalandıklarını ve daha sıkı bir cilde sahip olduklarını belirttiler. Ayrıca, daha düşük bir vücut yağ oranına ve daha yüksek bir metabolizma hızına kavuştular. Bu da rutin hareketlerine ekstra bir aktivite eklemedikleri halde programdan öncesine kıyasla, daha fazla kalori yaktıkları anlamına gelir. Muhtemelen kimseden böyle bir cümle duyacağınızı tahmin etmemişsinizdir ama selülitlerinizi yemek yiyerek yok edebilirsiniz!







kaynak:sabah