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selimiye kışlası'ndaki esrarengiz sivil

SELİMİYE KIŞLASI'NDAKİ ESRARENGİZ SİVİL

Darbe gecesi İstanbul'daki 1. Ordu Karargâhının bulunduğu Selimiye Kışlası'na sivil bir araç girdi.

Tarih : 03 Kasım 2016, 13:45
Puan Ver : Selimiye Kışlası'ndaki Esrarengiz Sivil(6/10)3


Darbe gecesi İstanbul'daki 1. Ordu Karargâhının bulunduğu Selimiye Kışlası'na sivil bir araç girdi. Araçtaki siviller beş saat boyunca kışlada kaldı. Savcılığın tespitine göre, kışlaya girenlerden birisinin hem ByLock, hem de Eagle kullanıcısı olması 'sıradan biri' olmadığını gösteriyor. Soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı, bu kişinin darbe girişimindeki rolünü tam olarak netleştirmeye çalışıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde yürütülen darbe soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, kışlaya giren bir sivil araç tespit edildi. Geçen ay yapılan tespit sonucu darbe gecesi 21.30 sularında kışlaya giren aracın plakası belirlendi. Görüntülerde sivil aracın içinde 4 kişi olduğu bilgisine de ulaşıldı.



Yapılan çalışmalarda aracın kiralık olduğu belirlendi. Bakırköy'deki bir araç kiralama şirketinden kiralandığını tespit eden emniyet, kiralayan şirketin sahibini sorguladı. Sorgu sonucu aracı kiralayan kişinin F.S. olduğu belirlendi.








Etiketler: Selimiye  Kışlası  Ndaki  Esrarengiz  Sivil    haber

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