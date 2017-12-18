Teknolojinin etkisi ile bir zamanlar "Selfie" kelimesinin yarattığı furyanın yerini, yine teknolojinin ortaya çıkardığı şifreli paraların yarattığı "HODL" kelimesi alıyor.

Teknolojinin ortaya çıkardığı yenilikler sosyal yapıda ve dolayısı ile sosyal yapının iletişim aracı dilde de önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Akıllı telefonlara kameraların entegre edilmesi ile ortaya çıkan "selfie" kelimesinin yarattığı furya yerini artık şifreli paraların ortaya çıkardığı "HODL" kelimesine bırakıyor. Bir çığ gibi her geçen gün büyüyen ve bu büyümesi durdurulamayan şifreli paraların piyasa büyüklüğü 600 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bazı ülkelerin GSYH'sinden daha büyük olan bu yeni piyasa doğal olarak her gün yeni insanları da kendisine çekiyor. Yurtdışında ortaya çıkan ve ülkemizde de hızla yayılmaya başlayan bu terimler içerisinde en çok kullanılanların başında ise "HODL" veya "HODLING" geliyor.

HER ŞEY BİR YANLIŞ İLE BAŞLADI

"HODL" veya "HODLING", İngilizcede "holding" (tutmak) kelimesinin yanlış yazımından ortaya çıkmış ve şifreli para dünyasında "satın alınan şifreli paranın sürekli düşmesine rağmen o paranın bir gün sert şekilde yükseleceğine" olan inancı ifade ediyor.

"HODLING" kelimesi ilk kez 2013 yılında bir forum sayfasında yazılan bir mesajla hızla kabul görerek şifreli dünyada yayılmaya başladı. O günlerde hızla değer kaybeden Bitcoin'i herkes satarken forum sayfasında konu açan bir kişi "I am holding" yerine "I am hodling" başlığını kullanmış ve sahip olduğu Bitcoin'leri satmayacağını söylemişti. Mesajın atıldığı Aralık 2013'te Bitcoin kasım ayında gördüğü 1124 dolar zirvesinden 408 dolara kadar gerilemişti. Yani o günkü dolar/TL kuru ile 2.360TL'den 857 TL'ye.

Gerçekten de Bitcoin'in sonraki aylarda (2017 yılının sonlarında 20 bin dolar - 80 bin TL - sınırına dayanmış durumda) tekrar yükselişe geçmesi ile artık diğer şifreli paralarda kaybeden kişiler de yaptıkları yatırıma güven anlamında "hodling" kelimesini kullanmaya başladı.

Şimdiden Türk yatırımcılar arasında da kullanılmaya başlanan ve önümüzdeki yıllarda muhtemelen çok daha fazla duyacağımız "hodling" kelimesinin dışında şifreli para dünyasının kendisine has jargonu bulunuyor.

ŞİFRELİ DÜNYANIN ŞİFRELİ TERİMLERİ

Şifreli para alan veya alacak kişilerin sosyal medyada duyacağı "Hodl" veya "Hodling" kelimesi dışında en çok kullanılan diğer terimler ve anlamları ise şu şekilde:

FOMO: İngilizcede "Fear of missing out" ifadesinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma "Fırsatı kaçırma korkusu" anlamına geliyor. Hızla yükselen bir şifreli parada yüksek fiyattayken alım yapanları ifade ediyor.

ATH (All Time High): Tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

WHALE (Balina): Balina anlamına gelen bu kelime oldukça sık kullanılıyor. Şifreli para dünyasında bir paranın seyrini değiştirebilecek, spekülasyon yapabilecek büyük sermaye sahipleri için kullanılıyor. Piyasaya giren balinalar sahip oldukları milyon dolarlık hatta milyar dolarlık sermayeleri ile fiyatları hızlı bir şekilde aşağı veya yukarı yönde değiştirebiliyor.

REKT: Şifreli parada ciddi şekilde zararda olan kişileri ifade ediyor.

TO THE MOON: Satın alınan şifreli paranın düşük seviyelerde işlem görmesine karşın hızla yükseleceğine inanılarak söylenen bir slogan niteliğinde olup "Aya çıkacak" anlamına geliyor.

FUD: İngilizcede (Fear, uncertainty, and doubt) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma Türkçede (Korku, belirsizlik ve şüphe) anlamına geliyor. Satın alınan şifreli paranın sert şekilde düşmesine karşın o paraya güvenmeye devam eden ancak bir yandan da korku, belirsizlik ve şüphe içerisinde bulunan yatırımcılar için kullanılıyor.

DİĞER TERİMLER

Yukarıdaki terimler en çok kullanılan terimler olmakla birlikte şifreli para dünyasının kendi jargonu bunlarla sınırlı değil. İşte en çok kullanılan diğer terimler ve anlamları:PUMP: Fiyatta keskin ve hızlı yükselişDUMP: Fiyatta keskin ve hızlı düşüşMOAD: Devasa düşüşDYOR: Bir coin hakkında araştırma yapmakICO: Bir coin için fon toplanmak amacıyla yapılan halka arzSATOSHI (SATS): Alt coinlerden birinin Bitcoin cinsinden fiyatıTOKEN (JETON): ICO için yatırımcıya verilen hisse payıWALLET: Şifreli para cüzdanı.BLOCKCHAIN: Şifreli parada tüm işlemlerin dökümüCHOYNA: ÇinlilerADDY: Şifreli para adresi

Kaynak: haberinburada