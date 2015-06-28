

Kullanımı gittikçe artan selfie çubukları, her geçen gün daha da popüler bir hale bürünüyor. Bununla beraber bu çubukları kötüye kullanan kişilerin var olması da kimi zaman yasakların yürürlüğüe girmesine yol açabilmekte. Bunun son örneğini ise Disneyland yönetimi gösterdi.







Dünya'nın en büyük eğlence parklarından Disneyland, fuar alanında selfie çubuklarını yasaklama kararı aldı. Kötüye kullanım örnek gösterilerek alınan karar, yavaş yavaş tüm ülkelerde bulunan Disneyland alanlarında uygunlanmaya başlanacak. Bu çubuklara yoğun bir rağbet gösteren Asya bölgesindeki Hong Kong Disneyland'ta temmuz itibariyle alınan karar yürürlüğe girecek. Aynı zaman aralığında Paris'te bulunan Disneyland'ta da kararın uygulanacağı ve selfie çubuklarının yasaklanacağı belirtildi.







İleriye dönük alınan karar, Disney California'da ise çoktan uygulanmaya başlandı. Parka girenler, ne yazık ki alan içerisinde herhangi bir bir şekilde selfie çubuğu kullanamıyor.







Disney, bu kararın arkasında duracağını açıkça söylüyor. Park alanlarına girenleri arayacaklarını belirten yönetim, her ne olursa olsun kuralın uygulamaya konacağını ve bunun sadece basit bir kuralmış gibi gözükmeyeceğini dile getirdi.