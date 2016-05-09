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selfie çekerken 126 yıllık heykeli devirdi

SELFİE ÇEKERKEN 126 YILLIK HEYKELİ DEVİRDİ

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir turist, selfie çekmeye çalışırken 126 yıllık bir heykeli devirdi.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 09:40
Puan Ver : Selfie Çekerken 126 Yıllık Heykeli Devirdi(5/10)7


24 yaşındaki genç adamın tırmanırken kazara devirdiği Portekiz Kralı Dom Sebastiao heykeli yere düşüp paramparça oldu. Polisin kimliğini açıklamadığı turist, Rossio tren istasyonundaki heykel devrilince kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı.



Turistin mahkemeye çıkması bekleniyor. Independent'ın haberine göre Portekiz'in altyapısıından sorumlu Infraestruturas de Portugal sözcüsü, heykelin ne zaman onarılabileceğini henüz bilmediklerini söyledi. 'Neo-Manueline' tarzı mimariyle inşa edilen Rossio istasyonu 1890 yılında tamamlanmıştı. Şimdi ise koruma altındaki binalar arasında yer alıyor. Heykel, Portekiz'de 1557 ila 1578 yılları arasında hüküm süren Kral Dom Sebastiao'nun heykeliydi. Dom Sebastiao, 24 yaşında Fas'ta Müslümanlara karşı savaştığı Haçlı seferinde öldü.








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