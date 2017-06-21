SELFİE CANAVARI GİONEE A1 LİTE TANITILDI
Gionee yeni orta segment telefonu Gionee A1 Lite'i resmen tanıttı. Telefonun en önemli satış noktası 20 megapiksellik selfie kamerası olacak.
Gionee yeni orta segment telefonu Gionee A1 Lite'i resmen tanıttı. Telefonun en önemli satış noktası 20 megapiksellik selfie kamerası olacak.
Çin'in önemli telefon üreticilerinden Gionee, A serisinin yeni modelini resmen tanıttı. Gionee A1 Lite adını taşıyan telefon orta segment bir cihaz. 5.3 inç ekrana sahip telefon MediaTek MT6753 işlemci kullanıyor. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Gionee A1 Lite'nin en önemli satış noktası ise selfie kamerası olacak. Arka yüzünde 13 megapiksel kamera bulunan telefonun selfie kamerası 20 megapiksel. Gionee bu yeni telefonuyla son dönemde kullanıcıların en dikkat ettiği özelliklerden biri olan selfie kamerasına ağırlık vermiş.
Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak telefonun batarya kapasitesi 4000 mAh. 18 Haziran'da satışa çıkacak telefonun fiyatı 260 dolar olarak açıklandı.
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