Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 90 günlük rehabilitasyon sürecini, instagram'da en fazla takipçiye sahip olmanın ona hissettiklerini ve özel hayatına dair daha birçok detayı anlattı.



Selena Gomez, Vogue Amerika'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki yıldızın fotoğraflarını Mert Alaş ve Marcus Piggott çekti.







"HESABIMI ASİSTANIM KULLANIYOR"







113 milyon takipçisiyle 'Instagram Kraliçesi' ünvanına sahip dünyaca ünlü şarkıcı, telefonundan İnstagram uygulamasını sildiğini, şu an aktif hesabını asistanının kullandığını itiraf etti. Selena Gomez, uyandığı andan yatana kadar burada zaman geçirmesi ve karşısına görmek istemediği şeyleri çıkarması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.







90 gün boyunca depresyon ve anksiyete sebebiyle rehabilitasyon merkezinde yatan Gomez, geçmişte ilişkilerini çok göz önünde yaşadığı için insanların kendisini unutmasını bekleyemeyeceğini söyledi. Şimdi daha temkinli olan şarkıcı, bu nedenle yeni sevgilisi The Weeknd hakkında konuşmaktan kaçındı.







kaynak:milliyet