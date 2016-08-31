O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

selena gomez kariyerine ara verdi

SELENA GOMEZ KARİYERİNE ARA VERDİ

Şarkıcı Selena Gomez, Lupus hastalığı teşhisi sonrası yaşadığı depresyon ve anksiyete nedeniyle dünya turnesini iptal etti.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 17:05
Puan Ver : Selena Gomez Kariyerine Ara Verdi(0/10)


Geçtiğimiz sene Lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıklayan Selena Gomez, hastalığın yan etkileri olan depresyon, anksiyete ve panik atak nedeniyle ‘The Revival' adını verdiği dünya turnesini iptal etme kararı aldı.



People dergisine açıklama yapan dünyaca ünlü yıldız, "Hepinizin bildiği gibi bir yıl önce Lupus teşhisi konmuştu. Bu hastalığın ansksiyete, panik atak ve depresyon gibi yan etkileri var. Şu anda sağlığıma ve mutluluğuma odaklanmak için biraz ara verdim. Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ederim. Benim için ne kadar özel olduğunuzu biliyorsunuz. Yalnız olmadığımı biliyorum" dedi.








Etiketler: Selena  Gomez  Kariyerine  Ara  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER