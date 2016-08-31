

Geçtiğimiz sene Lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıklayan Selena Gomez, hastalığın yan etkileri olan depresyon, anksiyete ve panik atak nedeniyle ‘The Revival' adını verdiği dünya turnesini iptal etme kararı aldı.







People dergisine açıklama yapan dünyaca ünlü yıldız, "Hepinizin bildiği gibi bir yıl önce Lupus teşhisi konmuştu. Bu hastalığın ansksiyete, panik atak ve depresyon gibi yan etkileri var. Şu anda sağlığıma ve mutluluğuma odaklanmak için biraz ara verdim. Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ederim. Benim için ne kadar özel olduğunuzu biliyorsunuz. Yalnız olmadığımı biliyorum" dedi.