SELENA GOMEZ KARİYERİNE ARA VERDİ
Şarkıcı Selena Gomez, Lupus hastalığı teşhisi sonrası yaşadığı depresyon ve anksiyete nedeniyle dünya turnesini iptal etti.
Geçtiğimiz sene Lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıklayan Selena Gomez, hastalığın yan etkileri olan depresyon, anksiyete ve panik atak nedeniyle ‘The Revival' adını verdiği dünya turnesini iptal etme kararı aldı.
People dergisine açıklama yapan dünyaca ünlü yıldız, "Hepinizin bildiği gibi bir yıl önce Lupus teşhisi konmuştu. Bu hastalığın ansksiyete, panik atak ve depresyon gibi yan etkileri var. Şu anda sağlığıma ve mutluluğuma odaklanmak için biraz ara verdim. Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ederim. Benim için ne kadar özel olduğunuzu biliyorsunuz. Yalnız olmadığımı biliyorum" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar