

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomobilin motorundan dumanlar yükselmesini fark eden bir sürücü selektör yaparak aracın sürücüsünü uyardı. Sürücünün aracı durdurmasıyla birlikte motoru tutuşan otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi, yapılan ikaz ile hayatlarını kurtarırken araç kullanılamaz hale geldi.



Olay gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Reyhan Gökdemir idaresindeki 54 BC 232 plakalı otomobil yolda giderken arkadan gelen otomobilin sürücü aracın motorundan yükselen dumanları fark ederek selektör yaptı. Reyhan Gökdemir sürücünün ikazı üzerine otomobili yol kenarına park etti. Reyhan Gökdemir ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişinin araçtan inmesiyle motoru tutuşan otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobil alev alev yanarken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında yolun ulaşıma kapatılması sonucu uzun araç konvoyu oluştu. Söndürme çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.



Arkadan gelen bir sürücünün selektör yaparak kendisini uyardığını söyleyen Reyhan Gökdemir, "Arkadan gelen sürücü dumanı görüp selektör yaptı. Bizi ikaz etti, aracı durdurduk. Araçtan indikten sonra dumanı gördük ve araç alev aldı" dedi.



Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.