SELDEN KAÇAN AİLENİN ÖLÜM ANLARI YÜREK DAĞLADI
Hindistan'da selden kaçan 3 kişilik aile, üzerinden geçtikleri köprü yıkılınca, yüzlerce insanın gözleri önünde ölüme yuvarlandı. O anların görüntüleri yürek dağladı.
Haziran - Eylül ayları arasında gerçekleşen Muson yağışları nedeniyle Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de büyük sel felaketleri yaşanıyor. Son gelen rakamlara göre Hindistan'da yaşanan sel nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜLER YÜREK YAKTI
Selden canını kurtarmak isteyen insanların görüntüleri ise yürek yakıyor. Selden kaçan ailenin yüzlerce kişinin gözü önünde ölüme düştüğü anların videosu ise tam anlamıyla yürek yaktı.
YÜZLERCE KİŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÜŞTÜLER
Yüzlerce kişi selin vurduğu bölgeden kaçmak için, yıkılmak üzere olan köprüden geçmeye başladı. Bu sırada köprünün üzerinden geçen 3 kişilik bir aile yüzlerce kişinin gözleri önünde ölüme yuvarlandı. Aile bireyleri koşarak köprüden geçmeye çalıştıkları sırada köprü bir anda yıkıldı ve 3 kişi suya düşerek can verdi.
Kaynak: haberinburada
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