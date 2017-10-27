Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle askeri aracın dereye düşmesi sonucu akıntıya kapılarak şehit düşen topçu onbaşı 21 yaşındaki Sefanur Parhan, İzmir'?de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine yeğenlerinin -6 derecede donma sonucu öldüğünü açıkladığını iletti.

BÜTÜN EKİPLER SEFERBER OLDU

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı. Derenin karşısında mahsur kalanlar polisten yardım istedi. Polis ekipleri de askerden yardım isteyerek mahsur kalanları kurtarmaya gitti. Bu sırada polis ve askerlerin bulunduğu zırhlı askeri araç Kiremithaneler Mevkii'nde devrilerek dereye düştü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı.

DONMA SONUCU ŞEHİT OLMUŞ

Askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta, şehit olduğu belirlenen Sefanur Parhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şehit Parhan için Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası İbrahim Hakkı, annesi Tacide, ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehminur, kız kardeşleri Sedanur, Tuğbanur Parhan, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, askeri erkan sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine yeğenlerinin -6 derecede donma sonucu şehit olduğunu, ancak kesin sonucun yapılan otopsi sonucunun 3 ay sonra çıkacağını söyledikleri öğrenildi.

ACILI BABA, CENAZE NAMAZINI SANDALYEDE KILDI

Baba İbrahim Hakkı Parhan 25 yıl önce trafik kazasında bacağından sakatlandığı için Cuma Namazı'nı sandalyede kıldı. Şehidin yakınları cenaze avluya getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan babanın koluna Vali Ayyıldız girdi. Namazın ardından şehit için helallik alındı. Namaza katılanlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarken uzun süre tekbir getirdi. Top arabasına konan şehidin ailesi gözyaşları eşliğinde yürüdü. Şehit Sefanur Parhan, Kadifekale Hava Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: haberinburada