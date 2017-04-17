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selda bağcan'a şok! zehirlediler...

SELDA BAĞCAN'A ŞOK! ZEHİRLEDİLER...

Bodrum'da evinde 40 kedi ile beraber yaşayan Selda Bağcan'ın üç kedisini zehirlediler.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:19
Puan Ver : Selda Bağcan'a Şok! Zehirlediler...(8/10)8


Bodrum'a yerleşen Selda Bağcan evinde 20'si Van, 20'si sokak kedisi olmak üzere 40 kedi ile beraber yaşıyor.

 

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan sanatçı Selda Bağcan, omuzlarındaki ağrılar nedeniyle Bodrum'da özel bir klinikte fizik tedavi görüyor.

 

Selda Bağcan evinde 20'si Van, 20'si sokak kedisi olmak üzere 40 kedi besliyor ancak geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay yüzünden oldukça sarsılmış durumda...

 

Kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyen Selda Bağcan, acısını şöyle anlattı:

 

“Evimde 40 kedi besliyorum ayrıca sokak kedilerine de bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde kedilerimden üçünü zehirlediler ve çok acı çektim. Bu nedenle bahçemin bir köşesine kedi evi yaptırıyorum, onlarsız bir yaşam düşünemiyorum”



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Selda  Bağcan  A  Şok  Zehirlediler    haber

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