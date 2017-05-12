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selçuk yöntem'in yeni adresi belli oldu

SELÇUK YÖNTEM'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuk görevini Murat Yıldırım'a devreden Selçuk Yöntem, yeni projesiyle yakında FOX ekranlarında olacak.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:57
Puan Ver : Selçuk Yöntem'in Yeni Adresi Belli Oldu(5/10)7


Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunan Selçuk Yöntem, yeni bir proje için FOX'la anlaşma sağladı.



Usta sanatçının hayranlarını ekrana kilitleyeceği projenin hazırlıkları devam ediyor.



Yöntem, 19 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyona girecek ‘The Ottoman Lieutenant' filmiyle yurt dışında büyük ses getirmişti.



 



kaynak:milliyet








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