SELÇUK YÖNTEM'İN EL DEĞİŞTİREN FOX TV'DEKİ AKIBETİ BELLİ OLDU
FOX TV patronunun değişmesinin ardından Selçuk Yöntem'in Milyonluk Resim programı için kaldıralacak denmişti. Ancak dedikodular asılsız çıktı.
FOX'un el değiştirmesiyle Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmanın da final yapacağı iddia edilmişti. Ancak Yöntem'in programının devam edeceği öğrenildi.
DEVAM KARARI VERİLDİ
Walt Disney'in, 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolara satın almasının ardından, FOX Türkiye'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Stil Avcıları ve Kaybolan Çiçekler'in final yapacağının ortaya çıkmasının ardından, Selçuk Yöntem'in sunduğu Milyonluk Resim için de final yapacağı iddia edilmişti. Posta yazarı Mesut Yar, Milyonluk Resim yarışmasının devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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