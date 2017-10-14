Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda oyuna girip etkili bir performans sergileyen Selçuk İnan, maçın ardından konuştu.

"HEPİMİZ GALATASARAY'IN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray'ın iyiliği için çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Her maçta olduğu gibi bugün de kazanmak için sahaya çıktık. Dirençli bir takım vardı karşımızda. Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz, sahaya da istediklerimizi yansıtıyoruz. İyi bir takım olduk, herkes birbiri için mücadele ediyor. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliği için çalışıyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Selçuk İnan sözlerini şöyle sürdürdü; "Son iki maçta hem milli takımda hem de burada süre aldığım için iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne kadar süre verilirse verilsin hepimiz profesyoneliz. Elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Golleri asistleri de kimin yaptığı önemli değil, önemli olan takımın kazanabilmesi."

GOMİS: GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Attığı iki golle Konya deplasmanında galibiyeti getiren ve ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Gomis ise şu şekilde konuştu;

"Çok mutluyum gollerden dolayı. Tekrar gol atmaya başladım iki hafta sonra. Ayrıca takımın kazanmasından dolayı da çok mutluyum, takımın özgüveni için kazanmak önemliydi. Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımız arkamızda olacak, onlardan destek alacağız. Onlar bizim 12. adamımız olacak. Tüm hafta bu maça hazırlanacağız ve kazanmak için her şeyi yapacağız."

Kaynak: haberinburada