Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
Topbaş, İstifasının Ardından Soluğu Bodrum'da Aldı, Kaleye Girmek İsteyince Kapıda Kaldı
Haşdi Şabi'nin Kerkük İçin Çektiği Reste, Peşmerge De Aynı Sertlikte Karşılık Verdi
Aamir Khan Kim Milyoner İster'e Katıldı! İşte Ödülün Gideceği Yer
Türkiye'ye Küstahlık Yapan Esad'a Cevap Putin'den Geldi: Türkiye Sayesinde Başardık
Elif Şafak, Biseksüel Olduğunu İtiraf Etti
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Aamir Khan Parayı Alıp Yarışmadan Çekildi
Sezen Aksu'nun Oğlunun Çalınan Cipi, Terk Edilmiş Olarak Bulundu!
Hande Soral Ve İsmail Demirci Düğünlerinde Çılgınlar Gibi Dans Etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Oğlu Evlendi! Nikah Şahitliğini Erdoğan Yaptı
Hande Soral Ve İsmail Demirci Dünyaevine Girdi
Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
Selçuk İnan: Hepimiz Galatasaray'ın İyiliği İçin Çalışıyoruz
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor!
Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

SELÇUK İNAN: HEPİMİZ GALATASARAY'IN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ


Selçuk İnan: Hepimiz Galatasaray'ın iyiliği için çalışıyoruz
Tarih : 14 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Selçuk İnan: Hepimiz Galatasaray'ın İyiliği İçin Çalışıyoruz(5/10)1

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda oyuna girip etkili bir performans sergileyen Selçuk İnan, maçın ardından konuştu.

"HEPİMİZ GALATASARAY'IN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray'ın iyiliği için çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Her maçta olduğu gibi bugün de kazanmak için sahaya çıktık. Dirençli bir takım vardı karşımızda. Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz, sahaya da istediklerimizi yansıtıyoruz. İyi bir takım olduk, herkes birbiri için mücadele ediyor. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliği için çalışıyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Selçuk İnan sözlerini şöyle sürdürdü; "Son iki maçta hem milli takımda hem de burada süre aldığım için iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne kadar süre verilirse verilsin hepimiz profesyoneliz. Elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Golleri asistleri de kimin yaptığı önemli değil, önemli olan takımın kazanabilmesi."

GOMİS: GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Attığı iki golle Konya deplasmanında galibiyeti getiren ve ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Gomis ise şu şekilde konuştu;

"Çok mutluyum gollerden dolayı. Tekrar gol atmaya başladım iki hafta sonra. Ayrıca takımın kazanmasından dolayı da çok mutluyum, takımın özgüveni için kazanmak önemliydi. Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımız arkamızda olacak, onlardan destek alacağız. Onlar bizim 12. adamımız olacak. Tüm hafta bu maça hazırlanacağız ve kazanmak için her şeyi yapacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Selçuk  İnan  Hepimiz  Galatasaray  In  İyiliği  İçin  Çalışıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER