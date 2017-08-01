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Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı

SELÇUK İNAN, AKHİSAR MAÇINDAKİ PERFORMANSIYLA TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında kaptan Selçuk İnan'ın vasat performansı, taraftarları çileden çıkardı.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı(5/10)1

Galatasaray'ın Avusturya'da Akhisar ile oynadığı hazırlık maçında Selçuk İnan'ın performansı büyük bir tepki topladı.

TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın başından oyunda kaldığı süreye kadar etkisiz performansıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk İnan, Akhisar'ın 49. dakikada attığı golde yaptığı hatayla sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.Canlı yayılanmayan Galatasaray - Akhisar hazırlık maçı, bugün GSTV ekranlarından tekrarıyla ekrana geldi ve Selçuk İnan'ın yaptığı hatayı izleyen Galatasaray taraftarı, kaptana büyük tepki göstererek, "N'Diaye'ye 7 milyon Euro verilmesinin sebebi" şeklinde yorumlarda bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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