SELÇUK, ÇAPKINLIĞININ BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİ
Geçtiğimiz hafta gece kulübünde çapkınlık yaparken yakalanan Selçuk İnan, eşine kendini affetirmek için tam 500 bin TL'lik tektaş aldı.
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan geçen hafta Ortaköy'deki gece kulübü Ruby'de iki genç kızla eğlenmişti. Selçuk'un çapkınlığı pahalıya patladı.
KARISI KIYAMET KOPARDI
Selçuk İnan, sabaha karşı kızlarla Taksim'deki CVK Otel'e gitti. Kapıda gazetecileri görünce aracından bile inmeden gözden kayboldu. Haber ertesi günü basına yansıdı. Selçuk İnan ile 2015'te Çırağan Sarayı'nda masal gibi düğünle evlendiği Cemre İnan arasında kıyamet koptu.
500 BİN TL'YE YÜZÜK ALDI
Arkadaşları ile yurt dışında tatilde olan Cemre İnan apar topar İstanbul'a döndü. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi. Galatasaraylı topçu birkaç gün önce eşini ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Cemre İnan'a 500 bin TL'ye özel tasarım pırlanta yüzük aldı. Ayrıca Cemre İnan'a bundan böyle yalnız başına eğlenmeye çıkmayacağına dair söz verdi.
Kaynak: haberinburada
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