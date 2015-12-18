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selanik başkonsolosluğuna molotoflu saldırı

SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI

Yunanistan'da, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu binasının önünde görevli polislere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Tarih : 18 Aralık 2015, 14:13
Puan Ver : Selanik Başkonsolosluğuna Molotoflu Saldırı(10/10)11


Atatürk'ün doğduğu evin de bulunduğu başkonsolosluk binasının önündeki polis kulübesi ile yine aynı bölgedeki bir polis otobüsüne yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı.



AA muhabirinin başkonsolosluk yetkililerinden aldığı bilgiye göre, atılan maddelerin bir kısmı konsolosluk binasının dış duvarına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.








Etiketler: Selanik  Başkonsolosluğuna  Molotoflu  Saldırı    haber

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