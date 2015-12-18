SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI
Yunanistan'da, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu binasının önünde görevli polislere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Atatürk'ün doğduğu evin de bulunduğu başkonsolosluk binasının önündeki polis kulübesi ile yine aynı bölgedeki bir polis otobüsüne yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı.
AA muhabirinin başkonsolosluk yetkililerinden aldığı bilgiye göre, atılan maddelerin bir kısmı konsolosluk binasının dış duvarına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.
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