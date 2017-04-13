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'selam tevhid' savcısına 'fetö üyeliği'nden hapis istemi

'SELAM TEVHİD' SAVCISINA 'FETÖ ÜYELİĞİ'NDEN HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Selam Tevhid" soruşturması kapsamında usulsüz dinleme kararları veren eski cumhuriyet savcısı Saban hakkında, FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla iddianame hazırladı

Tarih : 13 Nisan 2017, 15:10
Puan Ver : 'selam Tevhid' Savcısına 'fetö Üyeliği'nden Hapis İstemi(10/10)8


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Selam Tevhid" soruşturması kapsamında usulsüz dinleme kararları veren eski cumhuriyet savcısı Ramazan Saban hakkında, FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla iddianame hazırladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanıp Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Saban'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Konya Cumhuriyet Savcısı olan Saban hakkında, FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldığı ve Saban'ın halen firari olduğu belirtildi.



 



kaynak:sabah








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