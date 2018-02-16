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SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR VERİLDİ


Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada karar verildi
Tarih : 16 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Selahattin Demirtaş'ın Yargılandığı Davada Karar Verildi(7/10)3

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

EK SÜRE İSTEDİLER

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş'ın avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı. Duruşmanın üçüncü gününde savunmasının büyük bölümünü tamamladığını belirten Demirtaş, kalan kısmı için mahkemeden ek süre talep ederek avukatlarının beyanda bulunacağını ifade etti.

"KUVVETLİ SUÇ VARLIĞI"

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların" bulunması gerekçesiyle Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedilmesini talep etti.

Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş'ın avukatlarına söz verildi.

BİR SONRAKİ DAVA 11 NİSAN'DA

Sanık ve avukatların beyanlarından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

HDP'li milletvekilleriyle ilgili başka mahkemelerde görülen dava ve devam eden soruşturmalara ilişkin dosyaların birer örneğinin mahkemeye gönderilmesi de kararlaştırıldı. Duruşmaya 11 Nisan'da devam edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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