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Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden PKK'lıları Lanetledi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ, NECMETTİN ÖĞRETMENİ KATLEDEN PKK'LILARI LANETLEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için bir açıklamada bulunarak, "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi(7/10)3

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapasamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 Haziran'da PKK'lılar tarafından kaçırılan ve naaşı 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nda bulunan 23 yaşındaki Necmettin öğretmenin katlini bir açıklama ile kınadı.

"TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE KINIYOR, LANETLİYORUM"

Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

PKK KATLETMİŞTİ

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek'in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK'lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz'da naaşını Pülümür Çayı'nda köylüler buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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