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SELAHATTİN DEMİRTAŞ HELİKOPTERLE EDİRNE'YE GÖTÜRÜLDÜ


SELAHATTİN DEMİRTAŞ HELİKOPTERLE EDİRNE'YE GÖTÜRÜLDÜ
Tarih : 05 Kasım 2016, 09:13
Puan Ver : Selahattin Demirtaş Helikopterle Edirne'ye Götürüldü(8/10)6


Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 milletvekili tutuklandı. 2 vekil yurtdışında, 1 vekil ise aranıyor. Sırrı Süreyya Önder dahil 3 vekil ise serbest bırakıldı.Terör örgütü PKK propagandası yapmak', ‘suçu ve suçluyu övmek', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik', ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' gibi suçlardan haklarında fezleke bulunan HDP milletvekillerine önceki gece Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Van ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla operasyon düzenlendi.








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