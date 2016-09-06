

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2012 yılında Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla fezleke düzenlendi.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve soruşturma izni verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in avukatı aracılığıyla, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı olan Demirtaş'ın 6 Ocak 2012 tarihinde partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşması nedeniyle şikayetçi olduğu hatırlatıldı.