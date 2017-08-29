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Sel Sularına Kapılan Gencin Zor Anları: Son Anda Kurtarıldı

SEL SULARINA KAPILAN GENCİN ZOR ANLARI: SON ANDA KURTARILDI

Amerika'yı etkisi altına alan sel sularında bir gencin akıntıya kapılıp kurtarma görevlileri tarafından son anda nasıl kurtarıldığına ait anlar videoya çekildi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Sel Sularına Kapılan Gencin Zor Anları: Son Anda Kurtarıldı(5/10)1

Amerikayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin evlerinden çıkmasına sebep olan sel sularında bir gencin akıntıya kapılıp kurtarma görevlileri tarafından son anda nasıl kurtarıldığına ait anlar videoya çekildi.

This is the dramatic moment a stranded child is saved from being washed away during Hurricane Harvey.

DUBA SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Güvenlik görevlileri genci kurtarmaya çalışırken genç su altında kalmış bir duba yardımı ile kafasını su üstünde tutmaya çalışıyor.

20 DAKİKA KURTARMA EKİPLERİNİ BEKLEDİ

Suda yaklaşık olrak 20 dakika çırpınan genç kurtarma görevlilerinin kendisine attığı halata tutunarak sudan çıkarıldı.

3 BİN KİŞİ KURTARILDI

Güvenlik görevlileri sadee bugün yaklaşık 3000 kişiyi sel sularından kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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