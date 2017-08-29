SEL SULARINA KAPILAN GENCİN ZOR ANLARI: SON ANDA KURTARILDI
Amerika'yı etkisi altına alan sel sularında bir gencin akıntıya kapılıp kurtarma görevlileri tarafından son anda nasıl kurtarıldığına ait anlar videoya çekildi.
Amerikayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin evlerinden çıkmasına sebep olan sel sularında bir gencin akıntıya kapılıp kurtarma görevlileri tarafından son anda nasıl kurtarıldığına ait anlar videoya çekildi.
This is the dramatic moment a stranded child is saved from being washed away during Hurricane Harvey.
DUBA SAYESİNDE HAYATTA KALDI
Güvenlik görevlileri genci kurtarmaya çalışırken genç su altında kalmış bir duba yardımı ile kafasını su üstünde tutmaya çalışıyor.
20 DAKİKA KURTARMA EKİPLERİNİ BEKLEDİ
Suda yaklaşık olrak 20 dakika çırpınan genç kurtarma görevlilerinin kendisine attığı halata tutunarak sudan çıkarıldı.
3 BİN KİŞİ KURTARILDI
Güvenlik görevlileri sadee bugün yaklaşık 3000 kişiyi sel sularından kurtardı.
Kaynak: haberinburada
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