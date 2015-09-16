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Sel felaketi: 16 ölü 4 kayıp

SEL FELAKETİ: 16 ÖLÜ 4 KAYIP

ABD'nin Utah eyaletinde meydana gelen iki ayrı sel baskınında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Tarih : 16 Eylül 2015, 11:08
Puan Ver : Sel Felaketi: 16 Ölü 4 Kayıp(5/10)3


ABD'nin Utah ve Arizona eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. Utah eyaletine bağlı Washington County acil yardım ekiplerinin açıklamasına göre, iki ayrı selde, araçlarda bulunan 12 kadın ve çocuk ile Zion Ulusal Parkı yakınında yürüyüş yapan 4 kişi ölü bulundu.



4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede olası sel baskınlarına karşı uyarılarına devam ederken, Utah Acil Durum İdaresi, selden etkilenen bölgelerde sokakların çamur, kum ve enkaz içinde olduğunu, birçok evin elektriksiz ve susuz kaldığını kaydetti.








Etiketler: Sel  Felaketi  16  Ölü  4  Kayıp    haber

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