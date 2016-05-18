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sel 27 can aldı! sayı artıyor

SEL 27 CAN ALDI! SAYI ARTIYOR

Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 27 kişi yaşamını yitirdi. Kegalle bölgesinde iki köy heyelan altında kaldı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:59
Puan Ver : Sel 27 Can Aldı! Sayı Artıyor(7/10)5


Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların  neden olduğu sel ve heyelanlarda 27 kişi yaşamını yitirdi.



Ordu sözcüsü Jayanath Jayaweera, başkent Colombo'ya 72 kilometre  mesafedeki Kegalle bölgesinde iki köyün heyelan altında kalması sonucu 16 kişinin  öldüğünü açıkladı.



Aranayake ve Bulathkohupitiya köylerinde hala çok sayıda kişinin göçük  altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları için bölgeye  300'ten fazla asker gönderildiğini belirten Jayaweera, şimdiye kadar göçük  altından 150 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.



Bölgedeki diğer yerleşim birimlerinde de 11 kişi sel sularına  kapılarak hayatını kaybetti.








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