Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 27 kişi yaşamını yitirdi. Kegalle bölgesinde iki köy heyelan altında kaldı.



Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 27 kişi yaşamını yitirdi.







Ordu sözcüsü Jayanath Jayaweera, başkent Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki Kegalle bölgesinde iki köyün heyelan altında kalması sonucu 16 kişinin öldüğünü açıkladı.







Aranayake ve Bulathkohupitiya köylerinde hala çok sayıda kişinin göçük altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları için bölgeye 300'ten fazla asker gönderildiğini belirten Jayaweera, şimdiye kadar göçük altından 150 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.







Bölgedeki diğer yerleşim birimlerinde de 11 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.