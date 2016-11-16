Geçen yıl hacker'lar tarafından sunucularına sızılan seks partneri arayan eş değiştirme sitesi Ashley Madison'da yaşanan skandaldan 10 kat daha büyüğü gündeme bomba gibi düştü.



Geçen yıl hacker'lar tarafından sunucularına sızılan seks partneri arayan eş değiştirme sitesi Ashley Madison'da yaşanan skandaldan 10 kat daha büyüğü gündeme bomba gibi düştü.







Eş değiştirme ve seks partneri arama konusunda dünyanın en büyük sitesi olan AdultFriendFinder'a sızan hackerların, 300 milyon site kullanıcısının hesap bilgilerini çaldığı anlaşıldı. Ayrıca Cams.com ve Penthouse sitelerinin kullanıcı hesaplarını da çalmayı başaran hackerlar internette cinsel ihtiyaçlarını gidermek için dolanan toplamda 412 milyon kişinin hesap bilgilerini çalmış oldular.



Kullancıların e-posta, şifre, gizli profil bilgileri ve cinsel eğilimleri veya diğer kullanıcılarla yapmış oldukları iletişimi de ele geçiren hackerların bu bilgileri şantaj yapmak için kullanmalarından endişe ediliyor.



Site söz konusu hacking olayını doğrudan itiraf etmiyor ancak servis içinden sızan bilgiler, hack olayının çok ciddi olduğunu haber veriyor.



Sitenin üyeleri arasında eşlerinden gizli seks partnerleri arayan iş adamları, kamu görevlileri, ordu mensupları, yargı mensupları olduğu kadar eş değiştirmek için uygun çiftler arayan yüksek statüye sahip çiftler de bulunuyor. Bu kullanıcıların çoğu kimliklerini açık etmeyecek profil bilgileri kullanıyor olsa da, 412 milyon kullanıcı arasında dikkatsiz davranarak bir şekilde kimliğini belli eden detaylar vermiş olan çok sayıda kullanıcı olduğunu tahmin etmek zor değil.



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