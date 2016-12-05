Artık seks sosyal medya üzerinden alınıp satılıyor. Fakat "müşteri"lerin ilgi duyduğu şey sadece seks işçilerinin bedeni değil, özel yaşamları da.



Dünyanın en eski mesleğini yapan herkes gibi Cortana Blue da mahremiyetini satıyor. Ama bunu sosyal medya üzerinden yapıyor. Geçen yıl bu işi kurduğundan beri 1000 kişi Snapchat hesabına sürekli abonelik hakkı satın aldı. Bunun karşılığında onu çıplak görebilecekleri gibi gündelik yaşantısından kesitler de izleyebilecekler.



Artık seks sosyal medya üzerinden de alınıp satılıyor. Ama bu yeni seks işçileri, müşterilerinin sadece bedenlerine değil, yaşamlarının diğer alanlarına da ilgi duyduğunu görüyor.



Bazı araştırmacılar, sosyal medyanın insanlar arasında değiştirdiği etkileşime dair ipuçları içerdiğini düşünüyor. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Teela Sanders, “Seks endüstrisinde olup bitenleri mikroskopla incelediğinizde, buradaki durumun dünyadaki ilişkilerimizde olup bitenlere dair de çok şey anlattığını görürsünüz” diyor.



Seks endüstrisi dışında da sosyal medya kimlerle ‘gerçek' ilişkimiz olup olmadığı ayrımını giderek silikleştiriyor. Kim Kardashian ya da Taylor Swift gibi ünlülerin Instagram'da çok sayıda takipçisi var. Fakat Snapchat gibi teke tek mesajlaşma gerektiren programlar ilişkinin daha yakın ve kişisel olduğu hissi verebiliyor.



Ekran üzerinden etkileşim



15 yıldır seks endüstrisi üzerine araştırma yapan Sanders'e göre, internet seks işçiliğinin anlamını değiştirdi. Bir zamanlar para karşılığı tek tip seks satmak söz konusu iken bugün artık fiziksel temastan ekran karşısında etkileşime kadar seks ilişkisinin farklı dereceleri var. Bu durum daha önce bu alanda çalışmayı düşünemeyecek insanların da seks endüstrisinde yer almasını kolaylaştırıyor.



“Klasik eskortluk yapan seks işçileri ek gelir için ayrıca kamera ve telefon seksi de satıyor. Bazıları her türlüsünü yaparken bazıları doğrudan temasta bulunmuyor” diyor Sanders.



İnternet ortaya çıktıktan bir süre sonra kamera ile yayın yapma işi (webcamming) başladı. Bunu yapan kadınlar (camgirls) bir süre sonra kendi çapında üne kavuştu. Bu işi yapan erkekler olsa da sayıları az.



Canlı ‘siberseks' 1990'larda hızla gelişen bir sektör haline geldi. Önceden kaydı yapılmış porno filmlerine kıyasla bu yeni araç hem gelişmeleri anında izleme olanağı hem de izleyici ile bir miktar iletişim de içeriyordu. Sanders bu durumun seks işçilerini kullanan insan sayısında artışa neden olduğunu, ekranın bu işi psikolojik olarak kolaylaştırdığını söylüyor. “İnsanlar yaptıkları şeyin yanlış olmadığına inandığı gibi, ilişkileri bakımından suçluluk duygusuna da kapılmıyor” diyor.